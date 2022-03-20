В Україні планують витратити 100 млн грн на інфраструктуру

Урядовий портал опублікував інформацію про підготовлювані в Україні інфраструктурні проєкти. Масштабні плани влада хоче реалізувати з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності України. В цілому на реалізацію всіх задумів необхідно близько 100 млн гривень.

Серед ініціатив - проєкт будівництва швидкісної залізниці за європейськими стандартами з Києва через Львів до польсько-українського кордону - «Київ - Львів - Скнилів».

Відзначається, що також мають намір оновити шість регіональних аеропортів, добудувати новий лікувально-діагностичний комплекс «Охматдиту».

Реалізовувати проєкти будуть коштами державного, місцевих бюджетів, приватних інвестицій і грантів, а також донорської допомоги.