В Україні перерахують пенсії і будуть платити на 100 грн більше - Мінсоцполітики

В інтерв'ю для ЗМІ міністр соцполітики України розповіла про індексацію пенсій в країні, яка відбудеться з 01 липня. За підрахунками фахівців, більше ніж 1 мільйон пенсіонерів отримають перерахунок. Однак Марина Лазебна відзначила, що підвищення буде невеликим - всього 100 гривень.
За її словами, добавку до пенсії отримає та категорія людей, яка не потрапила в індексацію раніше. А оскільки ціни зростають разом з комунальними тарифами, то в Мінсоцполітики не могли не відреагувати і не індексувати пенсії.
За її словами, під підвищення в цілому потрапить 10,5 млн пенсіонерів.
А ось наступна індексація запланована на 2022 рік.
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