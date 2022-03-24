В Україні перерахують пенсії і будуть платити на 100 грн більше - Мінсоцполітики

В інтерв'ю для ЗМІ міністр соцполітики України розповіла про індексацію пенсій в країні, яка відбудеться з 01 липня. За підрахунками фахівців, більше ніж 1 мільйон пенсіонерів отримають перерахунок. Однак Марина Лазебна відзначила, що підвищення буде невеликим - всього 100 гривень.

За її словами, добавку до пенсії отримає та категорія людей, яка не потрапила в індексацію раніше. А оскільки ціни зростають разом з комунальними тарифами, то в Мінсоцполітики не могли не відреагувати і не індексувати пенсії.

"Ми з 1 липня для більш ніж мільйона осіб будемо індексувати по 100 гривень. Це та категорія людей, яка не потрапила в індексацію. У 2017 році було так прийняте пенсійне законодавство, і деякі категорії людей вилучені з індексації. Індексація стала вибірковою. І тому ми не могли залишити. Тому що ціни ростуть, житлово-комунальні тарифи зростають... Як не індексувати пенсії? Пенсія - це теж дохід. Вона повинна не знецінюватися", - сказала Лазебна.

За її словами, під підвищення в цілому потрапить 10,5 млн пенсіонерів.

А ось наступна індексація запланована на 2022 рік.