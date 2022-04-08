В Україні падає ціна на малину - подробиці

Фруктово-овочеві закупівлі в Україні в цьому році не радують споживачів і продавців. Невеликі врожаї, високі ціни - не сприяють пропозиції та попиту. Сезон малини в цьому році підходить до своєї завершальної стадії. Кількість ягід на ринку збільшується, а значить - вартість повзе вниз.

Поточний тиждень порадував любителів малини падінням цін. Це пов'язано зі значним збільшенням пропозиції ягоди на ринку.

Гуртові партії зараз надходять у продаж за ціною 60 - 120 гривень за кілограм. Це в середньому на цілих 48% нижче, ніж в кінці минулого тижня.

Зараз вже всі господарства південних областей почали збір врожаю цієї ягоди. Крім того, сприяє врожаю тепла сонячна погода. Виробники впевнені, що з часом ціни на малину продовжать знижуватися.