В Україні очікуються фінансові зміни

12:58 22 вересень Київ, Україна

2021 рік позначиться змінами у фінансовій сфері. Так, на українців чекає підвищення зарплат і пенсій, а також збільшення виплат, податків і штрафів.

У проєкті бюджету на 2021 рік в два етапи підвищиться мінімалка: з 1 січня до 6 тисяч, з 1 липня - до 6,5 тисяч. Що безпосередньо відіб'ється на зарплатах всіх бюджетників.

Будуть галузеві нововведення - для вчителів, лікарів, військових. Так, для педагогів міністр фінансів Сергій Марченко, презентуючи бюджет, вже анонсував надбавку в 30%. Розмір доплат медикам він не назвав, але запевнив, що про них теж не забудуть. На зарплати пустять частину додаткового фінансування, передбаченого для охорони здоров'я, - пообіцяв він. Військовим на зарплати піде левова частка бюджетної надбавки для оборонки (131 млрд гривень).

Втім, як каже заступник голови Федерації профспілок Олександр Шубін, бюджет галузеві зарплати не регулює. І щоб нова система оплати праці для тих же вчителів запрацювала, потрібна ще постанова Кабміну.

Заступник голови профспілки педагогічних і наукових працівників Сергій Романюк взагалі не розуміє, чому зарплати педагогів анонсуються окремо.

"У всіх бюджетників в наступному році на третину зростуть зарплати, оскільки зараз мінімалка 5 тисяч, а буде 6,5 тисячі. Про вчителів, ймовірно, сказали окремо, тому що тема на слуху", - говорить він.

Нагадаємо: вчителі домагаються, щоб їм платили по закону про освіту та постанові Гройсмана - не менш трьох мінімалок. Але Міносвіти готує свою зарплатну схему, і педагогам вона кардинально не подобається.

Втім, ключове - це фінансування. Якщо його не буде, ніякі постанови не допоможуть. "Бюджетний кодекс чітко говорить, що в разі відсутності коштів навіть чинні підзаконні акти ставляться на стоп", - додав Романюк.