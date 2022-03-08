В Україні очікується підвищення пенсій в 2021 році

Володимир Зеленський завив про те, що в 2021 році уряд планує підвищення пенсій в кілька етапів. Також цю інформацію для населення підготувало і Міністерство соціальної політики.

На сьогодні в Україні налічується близько 11,3 млн пенсіонерів. У Мінсоцполітики підтверджують, що в наступному році пенсія підвищиться у 10 мільйонів пенсіонерів. Найбільш пенсії зростуть у тих, хто має максимальний страховий стаж. У пенсіонерів 65+ він становить 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. У пенсіонерів 75+ він менший: 20 і 25 років відповідно.

Гроші на пенсійні виплати будуть надходити з зарплатних відрахувань 13 мільйонів українців, які працюють, а також - з держбюджету.

У Мінсоцполітики обіцяють, що підвищення відбудеться в 5 етапів. Перший - в січні 2021 року зі зростанням мінімальної зарплати. Це підвищення стосуватиметься пенсіонерів віком 65 років, які отримують мінімальні виплати. Розмір мінімальної пенсії виросте з 2100 до 2400 грн.

Наступний етап відбудеться в березні, і він буде стосуватися більшості пенсіонерів. Держава проіндексує виплати відповідно до зростання зарплати та інфляції. Відсоток підвищення буде розрахований в лютому 2021 року.

Далі в квітні автоматично перерахують виплати для пенсіонерів, які працюють. Найбільше змін відбудеться в липні:

виросте пенсія для 65-річних з 2400 грн до 2600 грн;

почнеться програма Зеленського по підвищенню пенсій для пенсіонерів 75+;

мінімальні пенсії для 75-річних будуть 2500 грн;

зміни не торкнуться лише тих пенсіонерів, які зараз отримують пенсію, що перевищує розміри середньої зарплати (9837,35 грн).

Також в липні почнуть виплачувати додаткові 500 грн пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і мають повний страховий стаж. Їхня мінімальна пенсія досягне 2600 грн.

П'ятий етап підвищення очікується в грудні 2021 року. Основний розмір мінімальної пенсії виросте з 1854 грн до 1934 грн. І знову буде перерахунок всіх надбавок.