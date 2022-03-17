В Україні очікується підвищення цін на сигарети

Українські експерти відзначають, що на українському ринку тютюнових виробів очікується підвищення ціни на акциз. Це своєю чергою призведе до збільшення вартості сигарет - як низької, так і преміум якості.

Наприклад, якщо ви курите відносно дорогі сигарети, і пачки вистачає вам на два дні, в грудні 2021-ого вам доведеться в місяць платити на 180 грн більше, ніж зараз. Отже, згідно з урахуванням підвищення акцизу на 20% і тенденції поточного року, в 2021-ому сигарети коштуватимуть:

пачка українських сигарет - 49,4 грн;

пачка сигарет медіум класу - 57,8 грн;

пачка сигарет преміумкласу - 66,8 грн.

Зараз, за даними статистики, сигарети з фільтром місцевого виробництва коштують в середньому 41,5 грн, медіум клас - 48,9 грн, а преміум - 54,7 грн за пачку. Головний противник такого подорожчання - тютюнові виробники. Їхній аргумент: чим вищі ціни, тим більша тінь. І хоча обсяг тіньового обороту повинні скорочувати правоохоронні та наглядові структури, спокуса не платити акцизи після їхнього підвищення дійсно зростає. І єдиний вихід у цій ситуації - посилювати контроль.

Частка тіньового ринку росте, але невеликими темпами. Згідно з даними Kantar, за весь минулий рік частка нелегального обігу тютюнових виробів в Україні склала 6,6%, або 3,5 млрд сигарет - в цьому році вже 6,9%. Водночас скорочується і кількість курців: з 17,4 до 14,7%.

Аналітик Володимир Мазуренко нагадує: акцизи будуть рости до 2025 року, поки не досягнуть 90 євро за тисячу сигарет.

"Таке підвищення призведе до зростання вартості пачки до 200 грн. Таке рішення передбачено вимогою Директиви 2011/64/ЄС. Ми взяли на себе зобов'язання її виконати і прийняли відповідне рішення", - додає Мазуренко.