В Україні очікується подорожчання хліба

14:53 05 жовтень Київ, Україна

Юрій Дученко (віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів) заявив про подорожчання хліба до кінця 2020 року. Це пов'язано з подорожчанням базових продуктів, що входять до складу - цукор, соняшникова олія та інші продукти, необхідні для хлібобулочних виробів.

«З початку року вартість пшениці зросла на 40%, тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яке становить до 50% від собівартості хліба. Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року на 50% подорожчала соняшникова олія», - зазначає він.

За словами Дученка, ще на 20% подорожчали пакування, енергоносії, логістичні послуги.

«Через девальвацію гривні виросла вартість імпортних комплектувальних для хлібопекарського обладнання. Безпрецедентні карантинні заходи безпеки, пов'язані з пандемією COVID-19, також призвели до додаткових витрат. Це не тільки дезінфекція або санітарний контроль, це і упаковка для всієї продукції і переобладнання ліній для її використання. При цьому постачальники не погоджуються на відстрочки платежів і працюють переважно за передоплатою, а для виробників хліба роздрібні мережі виставляють 30-денну відстрочку оплати», - повідомив він.

Дученко зауважив, що в ситуації, що склалася, потрібно вже найближчим часом готуватися до підвищення цін на хліб.

«На жаль, стримувати їх більш не представляється можливим. Пекарський бізнес не здатний вплинути на формування цін на пшеницю, логістику, енергоносії, які безпосередньо впливають на собівартість хліба», - підкреслив віцепрезидент ВАП.

Він також додав, що подорожчання, ймовірно, чекає і хлібобулочні вироби, а також кондитерську групу.