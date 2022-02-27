В Україні очікується подорожчання хліба

Юрій Дученко (віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів) заявив про подорожчання хліба до кінця 2020 року. Це пов'язано з подорожчанням базових продуктів, що входять до складу - цукор, соняшникова олія та інші продукти, необхідні для хлібобулочних виробів.
«З початку року вартість пшениці зросла на 40%, тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яке становить до 50% від собівартості хліба. Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року на 50% подорожчала соняшникова олія», - зазначає він.
За словами Дученка, ще на 20% подорожчали пакування, енергоносії, логістичні послуги.
«Через девальвацію гривні виросла вартість імпортних комплектувальних для хлібопекарського обладнання. Безпрецедентні карантинні заходи безпеки, пов'язані з пандемією COVID-19, також призвели до додаткових витрат. Це не тільки дезінфекція або санітарний контроль, це і упаковка для всієї продукції і переобладнання ліній для її використання. При цьому постачальники не погоджуються на відстрочки платежів і працюють переважно за передоплатою, а для виробників хліба роздрібні мережі виставляють 30-денну відстрочку оплати», - повідомив він.
Дученко зауважив, що в ситуації, що склалася, потрібно вже найближчим часом готуватися до підвищення цін на хліб.
Він також додав, що подорожчання, ймовірно, чекає і хлібобулочні вироби, а також кондитерську групу.
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