В Україні очікується чергове підвищення цін на низку продуктів - експерт

11:51 09 травень Київ, Україна

Як відомо, з початку цього року в Україні значно зросли ціни на соняшникову олію, цукор і яйця. Але, на жаль, це не межа. За оцінкою економічного експерта Олексія Дорошенка, незабаром можуть також подорожчати м'ясо і хліб.

"У минулому році ціни на пшеницю стрибали. Саме сировина за останні кілька місяців подорожчала на 25%, а хліб - на 20%. Тобто, між сировиною і кінцевим продуктом різниця 5%. Тому ціни на хліб продовжують рости", - зазначив економіст.

Подорожчання яловичини Дорошенко пояснює скороченням поголів'я. І ця тенденція, за словами економіста, спостерігається в багатьох країнах.

"Яловичина буде дорожчати", - спрогнозував Дорошенко.

У той самий час він зазначив, що в Україні деякі продукти стали дешевшати.

"По-перше, почали дешевшати сезонні овочі. По-друге, почали знижуватися ціни на яйця. Разом з тим українські виробники яєць стали знову виходити на європейські ринки, а це погано для внутрішнього споживача. Ціни на яйця просіли, але не сильно", - розповів експерт.

Також він додав, що не падають ціни на кукурудзу, олію і комбікорми.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України встановлює причину підвищення роздрібних цін на деякі продукти. Серед лідерів з подорожчання були вказані яйця, цукор і соняшникова олія.

Також стало відомо, що в Україні обмежили експорт соняшникової олії для стабілізації ринку.