В Україні очікується чергове підвищення цін на низку продуктів - експерт

Як відомо, з початку цього року в Україні значно зросли ціни на соняшникову олію, цукор і яйця. Але, на жаль, це не межа. За оцінкою економічного експерта Олексія Дорошенка, незабаром можуть також подорожчати м'ясо і хліб.
Подорожчання яловичини Дорошенко пояснює скороченням поголів'я. І ця тенденція, за словами економіста, спостерігається в багатьох країнах.
У той самий час він зазначив, що в Україні деякі продукти стали дешевшати.
Також він додав, що не падають ціни на кукурудзу, олію і комбікорми.
Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України встановлює причину підвищення роздрібних цін на деякі продукти. Серед лідерів з подорожчання були вказані яйця, цукор і соняшникова олія.
Також стало відомо, що в Україні обмежили експорт соняшникової олії для стабілізації ринку.
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