В Україні опалення в ціні може зрости на 45-70% - подробиці

Оплата тепла в українських квартирах - одна з найбільших розкошів. Ціни ростуть постійно, а якість обслуговування залишає бажати кращого. При цьому влада Києва порахувала, що жителі столиці та регіонів цієї зими заплатять ще більше. Детальніше розбиралися наші журналісти.

У мерії Києва підрахували, на скільки може подорожчати опалення найближчої зими. Так, за інформацією глави департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олега Попенка, в Києві опалення може подорожчати більше, ніж заявлялося - до 45%. У Чернівцях - на 70%, Кременчуці - на 53%.

Він зазначає, що в тих містах, де оголосили про зростання тарифів на опалення, в середньому домогосподарствам доведеться платити 50-55 гривень за один квадрат опалювальної площі.

Якщо взяти для розрахунку середню площу однокімнатної квартири в 40 квадратних метрів, то вартість опалення складе не менше 2 тисяч гривень. Отже, за двокімнатну з площею в середньому 63 квадратних метри доведеться віддати вже 3150 гривень. А за трикімнатну з площею в 80 квадратних метрів - 4 тисячі гривень.