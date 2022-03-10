В Україні скасують пільговий проїзд

Кабінет Міністрів України погодив новий закон. Згідно з ним, пільговий проїзд в транспорті скасують. Замість нього всі відповідні верстви населення почнуть отримувати грошову компенсацію.

Згідно з цим документом, в перелік деяких законів будуть внесені зміни, які торкнуться пільгового проїзду. Зокрема, окремим категоріям українців, які мають пільги і право на безкоштовний проїзд, будуть отримувати грошову компенсацію. "Курувати" цей процес будуть органи місцевого управління.

Відзначимо, що в Україні право на безкоштовний проїзд мають певні категорії громадян: ветерани війни; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ та інші, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; жертви нацистських переслідувань, особи з інвалідністю; батьки військовослужбовців, які загинули або померли або зникли безвісти під час проходження військової служби; реабілітовані особи, діти з багатодітних сімей, пенсіонери за віком.

В цей момент держава компенсує перевізникам витрати на перевезення пільговиків. В майбутньому ж може статися своєрідна монетизація пільг, і людям будуть видавати гроші на руки. Однак чи будуть в Україні прийняті нові правила пільгового проїзду, залежить від народних депутатів - відповідні зміни повинна прийняти Верховна Рада.