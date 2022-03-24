В Україні відзначено зростання цін на продукти

Експерти відзначають зростання цін на харчові продукти, попри те, що овочі зараз дешевші, ніж на початку року. Так, найбільше зростання вартості харчових продуктів припаде на останній квартал 2020 року.

Економісти стверджують, що в цілому протягом I-II кварталу цього року на ціни впливав частково карантин, а зараз - зростання світових цін і девальвація гривні. Тому українцям варто готуватися до того, що вже зараз ціни на продукти будуть рости поступово.

«Наприклад, ціни на хліб будуть рости і в цьому, і в наступному році, адже зросла світова ціна - десь на 1,2-15% за місяць. У наступному році вартість хліба також буде рости. Вартість молока і молочних продуктів теж збільшиться. А ось овочі зараз не демонструють тенденції до зростання, тому не мали б додати в ціні і до кінця цього року», - переконують експерти.

Однак істотного подорожчання чекати не потрібно, принаймні, найближчим часом.

Нагадаємо, що за підсумками серпня місяця ціни на харчові продукти підвищилися на 1,8%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Вказується, що підвищення вартості торкнулося як харчових продуктів, так і алкогольних напоїв разом з тютюновими виробами.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається масовий спад цін на овочі. За припущеннями експертів, надалі вартість деяких видів товарів може впасти ще більше від поточного значення.