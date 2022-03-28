В Україні відкрили філію найбільшої судноплавної компанії Hapag-Lloyd

Україна - країна великих можливостей. Про перспективи її розташування свідчить бажання однієї з найбільших судноплавних компаній світу - Hapag-Lloyd - відкрити свій офіс. Розташовується представництво компанії в Одесі - там уже працюють 20 співробітників.

У компанії відзначили вигідне географічне розташування України, що стало одним з вирішальних факторів відкриття українського офісу.

"Привабливим експортним ринком для Hapag-Lloyd Україну роблять також багатство різними мінеральними ресурсами і одне з найбільших в світі сільськогосподарських виробництв. Україна є важливим імпортером електроніки, обладнання та споживчих товарів, а також місцем проведення операцій низки найбільших транснаціональних компаній світу, що відкриває широкі можливості для морських перевізників, таких як Hapag-Lloyd". Економічне зростання країни переконливе, і багато українських вантажовідправників вже користуються послугами Hapag -Lloyd. Відкриваючи наш новий офіс в Україні, ми віддаємо належне відмінному розвитку бізнесу і величезним шансам, які ми бачимо на цьому ринку", - слова керівництва компанії.

На цей момент Hapag-Lloyd володіє флотом з 241 сучасного контейнеровоза загальною вантажопідйомністю 1,7 мільйона тонн. Вона є однією з провідних світових компаній в області лінійних перевезень. Штат компанії складається з більш ніж 13 300 співробітників, які працюють в 395 офісах в 131 країні світу.