В Україні здійснили проєкт зі створення інвестфонду

В Україні створено Національний фонд інвестицій. Про це повідомили в пресслужбі Кабінету Міністрів з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. На цей момент затверджено Статут фонду, визначені головні цілі роботи.

Серед основних завдань, які поставлені перед новим Нацфондом - поліпшення інвестиційного клімату, створення і підтримка умов, які дозволили б реалізовувати в Україні великі і значущі проєкти. Також фонд буде займатися і міжнародною діяльністю. Зокрема, мова йде про безпосередню роботу з інвесторами з країн ЄС та світу.

Раніше повідомлялося, що загальна кількість інвестицій в Україну скоротилася на 40%. Так, найменше капінвестицій втратили сфери Державне управління і оборона, обов'язкове соціальне страхування - 7,4%, Інформація та телекомунікації - 12,7%.