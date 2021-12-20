В Україні оголошують перерву в реєстрації ФОП

14:28 22 липень Київ, Україна

Прес служба Міністерства юстиції оголосила про вимушене перерві в реєстрації підприємців. В період з 5 по 16 серпня в Мін'юсті буде проводитися оновлення програмного забезпечення. Таким чином, через неможливість роботи Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб робота Мін'юсту буде порушена.

Тому Міністерство не братиме документів на реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (ФОП) і громадських організацій (ГО).

Крім цього, можна буде внести корпоративні зміни (адреса, коди КВЕД, змінити директора або засновників організації), а також ліквідувати підприємство, ТОВ або ГО.

Розгляд документів, поданих для держреєстрації юридичних осіб, ФОП і громадських формувань до періоду оновлення програмного забезпечення Єдиного держреєстру і термін розгляду яких закінчується в цей період, буде здійснюється держреєстраторами до 18.00 7 серпня 2020.