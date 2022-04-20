В Україні оголосили перших переможців програми «Іпотека для переселенців під 3%»

21 липня 2021 шляхом випадкового вибору за допомогою генератора випадкових чисел був проведений відбір переможців серед кандидатів, що зареєструвалися для отримання пільгового іпотечного кредиту внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
Відзначено, що обсяг коштів першого траншу для надання кредитів становить 5 млн євро.
Для фінансування всього проєкту уряд Німеччини через KfW надав грант у розмірі 25,5 млн євро. Одержувачем коштів є Мінреінтеграції, виконавцем проєкту - Держмолодьжитло. 17 травня 2021 року розпочався прийом заяв громадян про намір отримати відповідний кредит на придбання житла. Кількість зареєстрованих заяв на 22 липня склала 18042 людини.
Трансляція відбору велася онлайн на YouTube-каналі Держмолодьжитла. Згідно з умовами, затвердженими постановою Кабміну №451, контроль за відбором одержувачів кредиту здійснювали представники Мінреінтеграції, Міжнародного Імплементаційного консультанта lPC GmbH і Держмолодьжитла.
Перед початком відбору прозвучало відеозвернення менеджера проєкту в KfW Крістофа Ізенманна, який зазначив, що в 2021 році планується виділити на проєкт 15 млн євро і ще 9,5 млн євро - в наступному році. Відбудуться кілька етапів відбору учасників програми.
За умовами проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», кредити ВПО надаватимуть під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на людину і додатково 10,5 кв. м на сім'ю). Термін повернення кредиту - до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку.
Об'єктами кредитування можуть бути квартира в багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок, прийняті в експлуатацію не більше 35 років тому або реконструйовані не більше 25 років тому.
Держмолодьжитло на своєму сайті опублікувало перелік 150 переможців і привітало їх з можливістю отримати пільговий кредит. Серед переможців - переселенці, які проживають зараз в Київській, Одеській, Донецькій, Чернігівській, Луганській, Харківській, Запорізькій, Хмельницькій, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Закарпатській, Черкаській і Житомирській областях.
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