В Україні оголосили перших переможців програми «Іпотека для переселенців під 3%»

15:32 22 липня Київ, Україна

21 липня 2021 шляхом випадкового вибору за допомогою генератора випадкових чисел був проведений відбір переможців серед кандидатів, що зареєструвалися для отримання пільгового іпотечного кредиту внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів перший етап відбору одержувачів кредиту серед кандидатів, включених до реєстру для участі в програмі «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». За результатами комп'ютерного відбору відібрані 150 кандидатів із зареєстрованих в проєкті», - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що обсяг коштів першого траншу для надання кредитів становить 5 млн євро.



Для фінансування всього проєкту уряд Німеччини через KfW надав грант у розмірі 25,5 млн євро. Одержувачем коштів є Мінреінтеграції, виконавцем проєкту - Держмолодьжитло. 17 травня 2021 року розпочався прийом заяв громадян про намір отримати відповідний кредит на придбання житла. Кількість зареєстрованих заяв на 22 липня склала 18042 людини.





Трансляція відбору велася онлайн на YouTube-каналі Держмолодьжитла. Згідно з умовами, затвердженими постановою Кабміну №451, контроль за відбором одержувачів кредиту здійснювали представники Мінреінтеграції, Міжнародного Імплементаційного консультанта lPC GmbH і Держмолодьжитла.

Перед початком відбору прозвучало відеозвернення менеджера проєкту в KfW Крістофа Ізенманна, який зазначив, що в 2021 році планується виділити на проєкт 15 млн євро і ще 9,5 млн євро - в наступному році. Відбудуться кілька етапів відбору учасників програми.