В Україні оновлено порядок емісії акцій

09:29 18 лютий Київ, Україна

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила Положення про порядок здійснення емісії акцій, а також реєстрацію та скасування реєстрації випуску акцій.



Оновлення порядку емісії акцій необхідне для того, щоб відповідати всім новим змінам у чинному законодавстві та вдосконалити саму структуру. Член НКЦПФР Максим Лібанов висловив сподівання, що суть положення виявиться корисною компаніям, а процедура не викличе складнощів та обмежень.



Згідно з новим документом, стало можливим переведення грошових зобов'язань в акції за допомогою додаткової емісії акцій наявної номінальної вартості. А також тепер можна проводити реєстрацію випуску акцій при поєднанні шляхів збільшення статутного капіталу.



Постанова поширюється на всі види акціонерних товариств, крім тих, що створюються шляхом поділу, приєднання та іншим способом.



Також, нещодавно Регулятор заявив, що стежитиме за роботою страховиків. Він уже представив відповідний план заходів безвиїзного нагляду за страховими компаніями на 2022 рік.