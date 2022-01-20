В Україні оновили правила консервації виснаженої землі

13:47 20 січень Київ, Україна

19 січня під час чергового засідання уряду було прийнято ухвалу «Про затвердження порядку консервації земель».

Згідно з документом, тепер так звані «деградовані» землі мають бути виведені з обігу шляхом їхньої консервації.

Про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Механізм замикання, заліснення та ренатуралізації дозволить відновити виснажені ґрунти, а відновлення зрошувальних систем – раціонально використати запаси вологи у ґрунті», – зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

За задумом чиновників, прийняте рішення дозволить визначити організаційні засади проведення консервації деградованих та малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним. Також консервації будуть піддані техногенно забруднені земельні ділянки, на яких неможливо виростити екологічно чисту продукцію.



Ухваленою урядом постановою пропонується також визначити орієнтовні показники, що характеризують ґрунтові властивості та зумовлюють необхідність консервації земель за природно-сільськогосподарськими зонами.



Очікується, що реалізація програми підвищить ефективність державного регулювання у сфері земельних відносин та удосконалить порядок проведення консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель.