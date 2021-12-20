В Україні потрібно запровадити держрегулювання цін на соціально значущі товари - УСПП

10:29 10 грудень Київ, Україна

Держрегулювання цін на соціально значущі товари дозволить скоригувати розрив між офіційно встановленим прожитковим мінімумом та фактичною вартістю продуктового кошика. Зараз він відрізняється щонайменше вдвічі.

Крім того, у бюджеті наступного року штучно занижено споживчу інфляцію – 6,2%, проте вже зараз вона перевищує 10,9% і має тенденцію зростання після новорічних свят.



Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП).

«Тривала пандемія, складна геополітична ситуація чи погодні умови в деяких регіонах світу призвели до зростання цін на продовольство на міжнародних ринках. Окремі експерти вважають, що вони вже досягли десятирічного максимуму. Дорожчають енергія, упаковка, сировина, логістика тощо. Країни справляються з цим по-різному, але вже можна сказати, що в ЄС, наприклад, ситуація краща. Виробники мають дешеві кредити під ставки в 0-5%, прямі фінансові чи нефінансові стимули від держави. Українські підприємці натомість похвалитися не можуть. Висока енергоємність виробництв, високі ставки кредитів, аномальні ціни на газ, ризики, спричинені непрогнозованим податковим полем – все закладається у ціні», – каже президент УСПП Анатолій Кінах.

Нагадаємо, ціни на електроенергію за цей період зросли на 26,5%, природний газ – на 47,2%.



За даними Держстату, українці витрачають на продукти 42% своїх доходів. У США, Канаді, Австралії – лише 10%, у сусідніх Польщі, Румунії, Словаччині – від 16 до 25%.

«Ціни на хліб у жовтні цього року щодо жовтня 2020 р. зросли на 18,2% річних, яйця – 32,4%, олія соняшникова – 57,4%, цукор – 48,3%. Проблема в тому, що в гуртових та роздрібних продажах встановлюється чимала націнка, іноді економічно невиправдана. Ось чому ми пропонуємо повернутися до державного регулювання цін на соціально значущі продукти та вироби», – кажуть у УСПП.

В Україні раніше це скасували у 2017 році. Держпродспоживслужба втратила повноваження щодо контролю ціноутворення на ринку продовольства, вважаючи, що ринок сам себе врегулює.



Проте очевидно, що зараз потрібні антикризові дії, адже споживчий кошик дедалі більше тисне на сімейні бюджети, бо платоспроможність населення не зростає.