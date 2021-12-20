В Україні потрібно запровадити держрегулювання цін на соціально значущі товари - УСПП

Держрегулювання цін на соціально значущі товари дозволить скоригувати розрив між офіційно встановленим прожитковим мінімумом та фактичною вартістю продуктового кошика. Зараз він відрізняється щонайменше вдвічі.
Крім того, у бюджеті наступного року штучно занижено споживчу інфляцію – 6,2%, проте вже зараз вона перевищує 10,9% і має тенденцію зростання після новорічних свят.
Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП).
Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП).
Нагадаємо, ціни на електроенергію за цей період зросли на 26,5%, природний газ – на 47,2%.
За даними Держстату, українці витрачають на продукти 42% своїх доходів. У США, Канаді, Австралії – лише 10%, у сусідніх Польщі, Румунії, Словаччині – від 16 до 25%.
За даними Держстату, українці витрачають на продукти 42% своїх доходів. У США, Канаді, Австралії – лише 10%, у сусідніх Польщі, Румунії, Словаччині – від 16 до 25%.
В Україні раніше це скасували у 2017 році. Держпродспоживслужба втратила повноваження щодо контролю ціноутворення на ринку продовольства, вважаючи, що ринок сам себе врегулює.
Проте очевидно, що зараз потрібні антикризові дії, адже споживчий кошик дедалі більше тисне на сімейні бюджети, бо платоспроможність населення не зростає.
Проте очевидно, що зараз потрібні антикризові дії, адже споживчий кошик дедалі більше тисне на сімейні бюджети, бо платоспроможність населення не зростає.
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