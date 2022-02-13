В Україні новий міністр інфраструктури - Кубраков

У зв'язку з відставкою Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, в Кабінеті Міністрів потрібні були кадрові перестановки. На посаду прийшов новий міністр - Олександр Кубраков, який був керівником «Укравтодору». «За» кандидатуру проголосували 284 нардепи.

«Моє завдання - навести лад і в інших галузях, так само як в дорожній. Я не буду шукати винних попередників, тому що багато проблем в галузі накопичувалося не одне десятиліття», - заявив Кубраков перед голосуванням за його кандидатуру.

Також серед своїх пріоритетів на посаді глави відомства він назвав стабілізацію фінансової ситуації в «Укрзалізниці», врегулювання роботи «Укртрансбезпеки», відновлення інфраструктури та проведення концесії портів.

Як відомо, цього кандидата запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він же подав до Верховної Ради подання на призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури.