В Україні не очікується підвищення податків

07:41 27 травня Київ, Україна

Замість підвищення податків в Україні, Кабмін розглядає повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізного мита.

Про це увечері у четвер, 26 травня, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

"Ми не передбачаємо збільшення податків, не передбачаємо жорстких умов їхньої сплати. Ми хочемо відновити нормально працюючу податкову систему, митну систему для того, щоб мати можливість збалансувати бюджет", - сказав глава Мінфіну.

За його словами, на першому етапі йдеться про повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізного мита. Марченко вважає, що це допоможе підтримати український бізнес.



Водночас, зазначив міністр, у разі затяжної війни потрібно буде повернутись до системи оподаткування, яка діяла до 24 лютого.

"Це рішення вимушене", - додав він.



Марченко підкреслив, що інших варіантів фінансування армії, крім сплати податків, держава не має. Україна не може постійно позичати кошти для утримання війська.