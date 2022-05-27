В Україні не очікується підвищення податків

Замість підвищення податків в Україні, Кабмін розглядає повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізного мита.
Про це увечері у четвер, 26 травня, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
За його словами, на першому етапі йдеться про повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізного мита. Марченко вважає, що це допоможе підтримати український бізнес.
Водночас, зазначив міністр, у разі затяжної війни потрібно буде повернутись до системи оподаткування, яка діяла до 24 лютого.
Водночас, зазначив міністр, у разі затяжної війни потрібно буде повернутись до системи оподаткування, яка діяла до 24 лютого.
Марченко підкреслив, що інших варіантів фінансування армії, крім сплати податків, держава не має. Україна не може постійно позичати кошти для утримання війська.
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