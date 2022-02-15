В Україні почнуть накопичувати енергію - ДТЕК

Енергетики відзначають історичну подію в сфері накопичення енергії. В Енергодарі (Запорізька область) відкрили першу промислову систему накопичення енергії. Потужність об'єкта 1 МВт, його ємність - 2,25 МВт/год. На думку аналітиків, такий об'єкт переведе енергетичну сферу в Україні на новий рівень і дасть галузі можливість трансформації.

В рамках FIRST ENERGY STORAGE DAY ДТЕК не тільки запускає новий високотехнологічний об'єкт для стабільної та надійної роботи енергосистеми країни, а й ініціює загальнонаціональну дискусію про перспективи розвитку ринку накопичувачів енергії в Україні.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух привітав трудовий колектив ДТЕК-Енерго з цією знаменною не лише для Енергодара або Запорізької області, а й для енергетики всієї країни, подією. За його словами, це сховище дасть старт новому ринку накопичувальної енергії в Україні та сприятиме підвищенню екологічності енергетичної галузі. І нарешті, поліпшить якість самої енергії.

"Роль цього нового об'єкта для енергонезалежності України особливо важлива після запуску високовольтної лінії «Запорізька АЕС - підстанція Каховська», яка побудована у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Злагоджена робота цих двох елементів гарантуватимуть безперебійне енергопостачання півдня України і відкриває перспективи підключення нашої енергосистеми до європейської. Тому що, чим більш стійкою є енергосистема в цілому, тим краще вона як партнер для підключення до об'єднаної системи континентальної Європи", - зазначив Олександр Старух.

Глава області підкреслив, що Енергодар продовжує залишатися енергетичною столицею України. А енергетика є однією з основних галузей Запорізького регіону. Від її стабільної роботи залежить вся економіка і соціальна сфера області, наповнення бюджетів та створення нових робочих місць. Також інноваційна активність бізнесу є одним з показників конкурентоспроможності регіону в боротьбі за інвестиції, нові технології і висококваліфіковану робочу силу.