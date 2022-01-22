В Україні починається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі

Вчора в урядову систему Прозорро був доданий перший лот спиртової галузі, на продаж виставили Немирівський спиртзавод.
Цю інформацію повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в середу, 16 вересня, передає Урядовий портал.
Аукціон буде проведено 15 жовтня 2020 року.
За словами Петрашка, одне з основних завдань уряду - приватизація та детінізація спиртової галузі.
Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повідомив, що до літа 2021 спирт в Україні можна буде виробляти виключно на спиртзаводі, купленому у держави на приватизаційному аукціоні.
Графік аукціонів, за словами голови Фонду, буде досить щільним - по два на тиждень.
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