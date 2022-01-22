В Україні починається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі

15:32 16 вересень Київ, Україна

Вчора в урядову систему Прозорро був доданий перший лот спиртової галузі, на продаж виставили Немирівський спиртзавод.

Цю інформацію повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в середу, 16 вересня, передає Урядовий портал.



Аукціон буде проведено 15 жовтня 2020 року.



За словами Петрашка, одне з основних завдань уряду - приватизація та детінізація спиртової галузі.

"Ми повинні зробити цю галузь конкурентною та ефективною, забезпечити рівні та прозорі умови. В результаті отримаємо - збільшення надходжень до бюджету, робочі місця, зростання доходів працівників", - зазначив він.

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повідомив, що до літа 2021 спирт в Україні можна буде виробляти виключно на спиртзаводі, купленому у держави на приватизаційному аукціоні.

Графік аукціонів, за словами голови Фонду, буде досить щільним - по два на тиждень.