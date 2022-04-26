В Україні спостерігається позитивна динаміка в економіці - Любченко

14:04 26 липня Київ, Україна

Глава Мінекономіки Олексій Любченко повідомив, що за підсумками шести місяців 2021 в Україні спостерігається позитивна динаміка в економіці і пожвавлення промисловості, що дозволить ВВП до кінця року вирости до 4,1%.

Про це повідомляє Міністерство економіки в понеділок, 26 липня.

"Уже четвертий місяць поспіль Мінекономіки відзначає зростання промисловості в Україні. З огляду на це і позитивні тенденції в інших сферах економіки, у 2 кварталі цього року зростання ВВП очікується на рівні близько 6% (щодо 2 кварталу 2020 року). Це дозволить в I півріччі вийти на зростання ВВП в 1,9%, а за підсумками 2021 - в 4,1%, що відповідає офіційному прогнозу уряду", - розповів міністр економіки Олексій Любченко.

Він нагадав, що за пів року промислове виробництво зросло на 2,1%.



Також міністр відзначив збільшення кількості людей, які працюють офіційно.

"Стрімко зростає кількість офіційно працевлаштованих осіб. За 18 днів травня в ДПС надійшло майже 162 тис. повідомлень з працевлаштування, за 18 днів червня - ця цифра вже становила понад 217 тис., а за 18 днів липня - 232 тис. осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість працевлаштованих осіб збільшилася на 22%. Така динаміка офіційного працевлаштування - важливий маркер ефективності компаній і налагодження діалогу між державою та бізнесом", - зазначив Любченко.

Відзначимо, за підсумками п'яти місяців 2021 року Мінекономіки оцінило зростання економіки в 0,7%.