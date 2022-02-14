В Україні набирає обертів встановлення СЕС

11:51 23 вересень Київ, Україна

За інформацією аналітиків, в Одеській області станом на 1 серпня 2020 року введено в експлуатацію 1 103 приватних сонячних електростанцій. У порівнянні з 2019 роком, кількість сонячних електростанцій зросла практично вдвічі (519 СЕС).

«Запит на підключення домашніх сонячних електростанцій зростає щорічно. За перше півріччя 2020 ми приєднали 126 просьюмерів в Одеській області, в роботі - ще 73 домашні СЕС», - зазначив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі.

Відомо, що найбільше приватних виробників екологічно чистої енергії знаходиться в Овідіопольському районі - 154. Також в п'ятірці лідерів: Одеса - 130, Лиманський - 117, Біляївський райони області - 92 та Ізмаїл - 89 домашніх сонячних станцій.

Раніше повідомлялося, що НЕК «Укренерго» показала зниження споживання електроенергії за тиждень з 7 по 13 вересня 2020 року. У цифрах це відобразилося так: на 2,4% менше, ніж за попередній тиждень. Споживання знизилося до позначки 2,4 млрд кВт-год. Також стало відомо і про те, що помітно знизилося середньодобове споживання - в робочі дні воно стало менше на 2,7%, а у вихідні - на 1,7%.

Якщо порівнювати цей тиждень з аналогічним у 2019 році, то у 2020 р. споживання в робочі дні було знижене на 3,1%, а протягом вікенду - на 2,5%.

Нагадаємо, що за шість місяців 2020 року джерела відновлюваної енергії - сонячні та вітрові станції - виробили рекордні 10% від загальносвітових показників вироблення. А ось вугільні електростанції, навпаки, істотно знизили вироблення, оскільки працювали чи не вдвічі менше, ніж зазвичай.