В Україні на 10-15% подорожчає хліб

Зростання цін, зокрема, на пальне, вплине на вартість борошна, а як наслідок зростуть ціни на хлібобулочні вироби.
Вже найближчим часом вартість хлібобулочних виробів зросте на 10–15%.
Про це йшлося на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему: "Цінова ситуація на ринку борошна та хліба в Україні".
Про це йшлося на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему: "Цінова ситуація на ринку борошна та хліба в Україні".
За словами директора Фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики Баграта Ахіджанова, зростання цін на пальне, мінеральні добрива, запчастини та інші складові собівартості пшениці призведе до зміни вартості борошна, а врешті-решт і хлібобулочних виробів.
У свою чергу перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що на вартість зерна в Україні впливають також ціни на світовому ринку.
У свою чергу перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що на вартість зерна в Україні впливають також ціни на світовому ринку.
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