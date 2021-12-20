В Україні на 10-15% подорожчає хліб

18:05 01 грудень Київ, Україна

Зростання цін, зокрема, на пальне, вплине на вартість борошна, а як наслідок зростуть ціни на хлібобулочні вироби.

Вже найближчим часом вартість хлібобулочних виробів зросте на 10–15%.



Про це йшлося на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему: "Цінова ситуація на ринку борошна та хліба в Україні".

"Можу констатувати, що з січня 2020 року до вересня 2021 року ціни на хліб зросли, і таке зростання становить близько 35%", - сказала представниця Асоціації рітейлерів України Наталія Петровська.

За словами директора Фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики Баграта Ахіджанова, зростання цін на пальне, мінеральні добрива, запчастини та інші складові собівартості пшениці призведе до зміни вартості борошна, а врешті-решт і хлібобулочних виробів.



У свою чергу перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що на вартість зерна в Україні впливають також ціни на світовому ринку.