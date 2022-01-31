В Україні може вирости в ціні імпортний одяг і взуття

21:30 11 травень Київ, Україна

Україна постійно переживає підвищення цін. Спочатку це були комунальні послуги і товари, потім - продукти і паливо. Тепер експерти прогнозують, що в Україні зросте ціна на одяг і взуття, привезені з-за кордону.







Відзначається, що з початку року рітейлери були змушені закупити товари за більш високою вартістю. Зокрема, на деякі категорії тканин, одягу і взуття підвищилися ціни на імпортні товари в лютому більш ніж на 15%. Тому очікується підвищення цін в магазинах, але незначно, щоб не втратити попит. Адже у покупців зараз «не найкраще фінансове становище», про що свідчить загальний рівень інфляції та індекс споживчих цін.



За даними Державної служби статистики, в Україні за минулий місяць рівень споживчих цін підвищився на 0,7%. У квітні в порівнянні з березнем ціни зросли на 0,7%, з початку року - на 4,8%. У річному вимірі інфляція дещо сповільнилася до 8,4% (до квітня минулого року), в березні склала 8,5%.