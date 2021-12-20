В Україні може сильно подорожчати газ

З 1 квітня 2021 року в Україні зміниться контроль над цінами на газ. Так, постанова Кабінету Міністрів закінчується і більше держава не може контролювати розцінки постачальників. Верхня межа в розмірі 6,99 гривні за кубометр може значно збільшитися вже з травня.

Експерти підкреслюють, що економічних причин для зростання цін на газ немає, адже до літа на світовому ринку вартість блакитного палива традиційно знижується. Незважаючи на це, Кабінет Міністрів України вирішив захистити населення від можливих стрибків цін на газ, зобов'язавши постачальників сформувати і запропонувати українцям річні тарифи до квітня.

Відзначається, що перші платіжки з новими тарифами українці отримають вже в травні, а ось в квітні платити будуть за ціною 6,99 гривні за кубометр або нижче. Нагадаємо, ціна природного газу для населення за річний продукт, який планується ввести в Україні з 1 травня, очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр.