В Україні може з'явитися фондовий ринок в 2023 році

Український міжнародний фінансовий центр (УМФЦ) із внеском держави і техпідтримкою міжнародних фінансових установ може бути запущений восени 2023 року.

Про це йдеться в презентації концепції розвитку фондового ринку України, представленої прем'єр-міністру Денису Шмигалю і розробленої за участю Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Наша цільова модель: створення повністю інтегрованого фінансового холдингу для здійснення торгів і розрахунково-клірингової діяльності під егідою УМФЦ", - зазначено в документі.

Згідно з документом, в складі УМФЦ буде універсальна біржа для обслуговування як товарних ринків (спотовий ринок електроенергії, газу та сільгосппродукції), так і ринків капіталу (облігації, акції, фінансові та товарні деривативи). Другою основною складовою УМФЦ є фінансово-інфраструктурний холдинг, акціонерами якого виступають держава, інституційні та приватні інвестори. За задумом авторів, він містить центральний контрагент, центральний депозитарій і торговий репозиторій.

Відповідно до презентації, приблизна цільова структура власності - 49% у держави, 31% у стратегічних приватних інвесторів і 20% - у міжнародних фінансових організацій. Важливою частиною проєкту є створення арбітражного центру УМФЦ для зниження нинішніх ризиків української судової системи, а також консультативної ради і бюро зв'язків з інвесторами.

Для реалізації проєкту УМФЦ і його практичного запуску восени 2023 року намічено, зокрема, до кінця цього року підписати меморандум з донорами, на початку наступного року прийняти законодавство про повноваження регулятора і Арбітражний центр, а до кінця наступного року - реформувати депозитарій і розрахунково-клірингову діяльність.

"Гучний старт 2024-2025 років - первинне публічне розміщення акцій (IPO) Національного інвестиційного фонду, "Укрзалізниці","Укрпошти", енергокомпаній, Національного аграрного фонду, інших підприємств", - зазначено в презентації.

Як повідомлялося, концепція розвитку фондового ринку в Україні була представлена 22 жовтня на нараді з обговорення питання про створення інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні. Участь в ньому взяли прем'єр, глава Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку України Тимур Хромаєв, директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі, старший банкір ЄБРР Ірина Кравченко та представники уряду.

Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що створення інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні може зайняти три роки.