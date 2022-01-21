В Україні може подорожчати алкоголь

Кабінет Міністрів України опублікував на сайті інформацію про можливе подорожчання алкоголю в Україні. Таке рішення розглядає Міністерство економіки. У проєкті подорожчання лікеро-горілчаних виробів на 6,2%, рому і джину на 5,9%, коньяку на 5,5%

Уточнюється, що мінімальна ціна гуртової реалізації 1 літра 100% -ного спирту, використовуваного для виробництва горілки і ЛГВ, в разі підвищення цін складе 362 грн, а роздрібної - 475 грн. Мінімальну гуртову ціну на віскі, ром і джин планується встановити на рівні 721 грн (роздрібну - 948 грн), коньяк 3 зірки - 516 грн (677 грн), коньяк 4 зірки - 560 грн (735 грн), коньяк 5 зірок - 608 грн (799 грн).

Згідно з даними міністерства, зростання мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв призведе до зростання надходжень до державного та місцевого бюджетів на 300 млн грн, і знизить кількість смертей, що сталися через вживання алкоголю.