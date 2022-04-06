В Україні можуть ввести електронну національну валюту

У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №3637. Його пропонує депутатам Комітет з питань цифрової трансформації. Основне питання - введення в Україні електронної валюти. Цифрова гривня може стати зручним інструментом для віртуальних активів.

Закон пропонує додати до Цивільного кодексу новий розділ про віртуальні активи, замінити термін «обіг віртуальних активів» на «оборот віртуальних активів». Суттєвим доповненням до другого читання зазнали положення про компетенцію органів державної влади. Відзначено, що співрегулятори області будуть мати чіткі межі повноважень.

До другого читання проєкту надійшло 493 поправки, з них 189 поправок враховано частково і редакційно. В доопрацюванні документа брали участь представники Міністерства цифрової трансформації і Національного банку.