В Україні можуть збільшити допомогу при народженні дитини

18:29 07 грудень Київ, Україна

У Мінсоцполітики України пропонують збільшити допомогу у разі народження дитини до 50 тисяч гривень.

Про це глава відомства Марина Лазебна заявила на всеукраїнському форумі "Україна 30. Саміт ДІТИ" 7 грудня.

«Ми хочемо, щоб наступного року допомогу при народженні дитини було збільшено. Ця допомога вже кілька років не індексується, вона фіксована», - повідомила Лазебна.

За її словами, Мінсоцполітики просить Верховну Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн. На цей час допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн, решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн на місяць).

Нагадаємо, з 1 грудня розмір виплат для дітей до 6 років становитиме 2100 гривень, а на дітей віком від 6 до 18 років зросте до 2618 гривень; відпустка для догляду за дитиною: які документи потрібно надати чоловікові, щоб підтвердити право на неї.