В Україні можуть збільшити допомогу при народженні дитини

У Мінсоцполітики України пропонують збільшити допомогу у разі народження дитини до 50 тисяч гривень.
Про це глава відомства Марина Лазебна заявила на всеукраїнському форумі "Україна 30. Саміт ДІТИ" 7 грудня.
За її словами, Мінсоцполітики просить Верховну Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн. На цей час допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн, решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн на місяць).
Нагадаємо, з 1 грудня розмір виплат для дітей до 6 років становитиме 2100 гривень, а на дітей віком від 6 до 18 років зросте до 2618 гривень; відпустка для догляду за дитиною: які документи потрібно надати чоловікові, щоб підтвердити право на неї.
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