В Україні можуть призупинити імпорт харчових продуктів та сировини тваринного походження

14:31 06 січень Київ, Україна

Причиною зупинки імпорту можуть стати дії Мінекономрозвитку, стверджують у Європейській бізнес-асоціації.



Імпорт харчових продуктів та сировини тваринного походження в Україну може повністю зупинитися. Це призведе до дефіциту продовольства та значних податкових втрат держави.



Такий висновок зробили експерти Європейської бізнес-асоціації, проаналізувавши проєкт наказу Мінекономіки "Про затвердження Порядку визнання еквівалентності системи державного контролю країни-експортера". Документ опубліковано для обговорення на офіційному вебсайті Мінекономіки 9 грудня 2021 року.



Як говориться на сайті асоціації, раніше український бізнес легко та без зайвих перешкод імпортував продукти та сировину тваринного походження з ЄС та потужностей третіх країн, акредитованих за правилами ЄС. Усе тому, що діяв наказ Мінагрополітики №118 від 01.04.2014. Він визнавав відповідною українській всю систему контролю Європейського Союзу. Це і було «перепусткою» товарів через кордон.



Причиною зупинки імпорту можуть стати наміри Мінекономрозвитку скасувати наказ Мінагрополітики №118, що передбачено одним із пунктів нового документа.



Проте саме з посиланням на наказ №118 в Україну ввозять харчові продукти та корми, які виробляють за кордоном. При цьому процедура визнання еквівалентності, яку передбачає новий документ на заміну наказу 118, дуже складна.



Тому об'єктивно складно розраховувати на оперативне визнання еквівалентності інших держав. Зокрема, значною перешкодою можуть бути гарантії зовнішніх партнерів, зокрема, ЄС щодо того, що їхня система контролю відповідає законодавству України. На практиці іноземним органам потрібне вивчення системи контролю в Україні, порівняння її з власною системою контролю тощо. Тому питання може "гальмуватися" на дуже тривалий час. А новий проєкт наказу не має перехідного періоду для набуття його положеннями чинності. Тобто, якщо він буде прийнятий у січні, він у січні і набуде чинності.



Якщо з-за кордону перестануть ввозити продукти та корми, це може призвести до зупинки окремих українських виробництв та закладів ресторанного господарства, які працюють з імпортною сировиною. Більше того, ухвалення проєкту наказу в поточній редакції, за оцінками експертів асоціації, негативно вплине і на експортний потенціал України.



Тому асоціація не підтримує проєкт наказу у запропонованій редакції та звертається до Тимчасової спеціальної комісії ВРУ із захисту прав інвесторів, прем'єр-міністра України та Державної регуляторної служби з проханням сприяти внесенню змін за перехідним періодом – не менше 3 років або до моменту визнання еквівалентності системи державного контролю, та дозволити ввезення продукції з країн та потужностей, з яких продукти протягом 5 років уже ввозилися (пересилалися) на митну територію України за умови, що уповноваженим органом України не ухвалювалися рішення про заборону ввезення продуктів, що походять з таких потужностей. Більше того, бізнес звертається до Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики з пропозицією провести Комітетські слухання, щоб обговорити всі можливі наслідки прийняття документа.