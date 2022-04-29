В Україні можуть з'явитися "Оборонні системи України"

Три харківських заводи можуть не увійти до складу майбутньої компанії "Оборонні системи України". Це - Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро і Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Про це повідомили в державному концерні "Укроборонпром".

За словами виконавця обов'язків генерального директора "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка, наглядова рада вирішила передати Фонду державного майна 17 підприємств, які не ведуть економічної діяльності і втратили оборонний потенціал. Крім них, розглядають шість підприємств для виведення зі складу "Укроборонпрому", які системно не залучені в державне оборонне замовлення. Серед них - три харківських.

"Є низка підприємств, які потрібно вивести за рамки майбутньої компанії "Оборонні системи України". Зараз йде обговорення шести: "Антонов", "Івченко-Прогрес", Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і "Завод 410 цивільної авіації". Все це навколо "Антонова", вони пов'язані своїм циклом і повинні розвиватися в окремому напрямку авіабудування", - сказав Фоменко.

Після трансформації "Укроборонпрому" залишиться 65 підприємств, які будуть вважатися корпоратизованими підприємствами державної форми власності. Вони зможуть брати участь в тендерах нарівні з іншими постачальниками.

Всього створять шість холдингів, в які і об'єднають підприємства-учасників концерну. Об'єднання відбудеться за галузевою ознакою - бронетанкові, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхімія, авіаремонтні підприємства.