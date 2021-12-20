В Україні можуть підвищити ціни на комуналку

11:43 13 грудень Київ, Україна

Офіційні джерела Міністерства фінансової економіки повідомляють, що у 2022 році в Україні зростуть ціни на комунальні послуги. Подорожчання за попередніми експертними прогнозами не стосуватиметься лише електроенергії.

Повідомляється, що у представленому консенсус-прогнозі, розробленому фахівцями, який ще не має підстав для гарантій, газ обійдеться українцям на 13% дорожче, ніж зараз. В цьому випадку логіка проста, це пов'язано зі світовою тенденцією підвищення цін на блакитне паливо. Підвищення тарифів на газ передбачено профільною комісією, яка надала проєкти ухвал.



Звідси випливає традиційне підвищення тарифів на опалення. У собівартості, як відомо, газ становить 80%, отже, за опалення доведеться платити приблизно на 6% більше. У цей самий час слід пам'ятати, що ціни на тепло в будинках відрізнятимуться залежно від регіону та вибору постачальників.



Очікується також подорожчання водопостачання. Його вартість збільшиться приблизно на 11%. В цьому випадку підвищення тарифів аргументується необхідністю підвищити ставки по зарплатах працівників та високими цінами на ремонти.

До кінця опалювального сезону діють фіксовані ціни, тому до травня 2022 року подорожчання комунальних послуг не очікується.