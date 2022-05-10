В Україні можуть ввести податок на покупки

Кабмін готує проєкт закону про непрямі методи податкового контролю, згідно з яким податківці зможуть уточнювати походження коштів, які громадяни витратили на придбання цінних активів.

"І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то вона буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити", - зазначив Гетманцев.