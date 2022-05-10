В Україні можуть ввести податок на покупки

14:07 06 серпня Київ, Україна

Кабмін готує проєкт закону про непрямі методи податкового контролю, згідно з яким податківці зможуть уточнювати походження коштів, які громадяни витратили на придбання цінних активів.
 
Про це в Facebook повідомив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, на даному етапі законопроєкт знаходиться в стані розробки, надалі Кабмін передасть його на розгляд в парламент.

Податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених на придбання цінних активів.
"І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то вона буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити", - зазначив Гетманцев.