В Україні можуть ввести податок на покупки

Кабмін готує проєкт закону про непрямі методи податкового контролю, згідно з яким податківці зможуть уточнювати походження коштів, які громадяни витратили на придбання цінних активів.
Про це в Facebook повідомив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, на даному етапі законопроєкт знаходиться в стані розробки, надалі Кабмін передасть його на розгляд в парламент.
Податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених на придбання цінних активів.
За словами Гетманцева, на даному етапі законопроєкт знаходиться в стані розробки, надалі Кабмін передасть його на розгляд в парламент.
Податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених на придбання цінних активів.
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