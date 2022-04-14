В Україні багато хто живе на 200 доларів в місяць

Пресслужба Державної служби статистики заявила про підрахунки середньої зарплати українців. Згідно з даними відомства, офіційно влаштовані громадяни отримують не більше 200 доларів на місяць.

Відзначимо, що статистика була зроблена за даними за вересень поточного року. З'ясувалося, що близько 19% офіційно оформлених працівників отримують зарплату від 5000 грн до 6000 грн.

Також вказується, що в порівнянні з 2019 роком в цьому році станом на кінець місяця загальна кількість людей, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 6923,4 тисячі осіб.

Такий результат на 2,0% більше, ніж фіксувалося в червні. Тоді було 6787,7 тисячі осіб.