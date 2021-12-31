В Україні кожен житель винен 50 тисяч гривень

12:47 18 серпень Київ, Україна

Державна служба статистики підрахувала - якщо Україна отримає ще один кредит, то кожен житель повинен буде 50 тисяч гривень. Уряд дійсно розраховує на грошовий переказ в розмірі 8 мільярдів гривень від Cargill Financial Services International, Inc.

Відповідну постанову №717 від 17 серпня ухвалив Кабмін. Воно вже оприлюднено на "Урядовому порталі".

На кредити буде нараховуватися процентний дохід за ставкою 5,95% річних за договорами з терміном погашення через три роки і 6,85% за договорами з терміном погашення через п'ять років. Державні зовнішні запозичення здійснюються в рамках закону про держбюджет на 2020 рік. Таким чином, зазначена сума вже передбачена у витратах на цей рік.

Україна 12 червня отримала перший транш Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми stand-by в сумі 2,1 млрд доларів.

Кошти МВФ були спрямовані на подолання наслідків пандемії коронавируса, а також на забезпечення макрофінансової стабільності.

Якщо минулі транші відправлялися в резерви Нацбанку і могли бути використані, наприклад, на сплату кредитів і стабілізацію фінансової ситуації, то зараз гроші повністю пішли в бюджет. У Кабміні впевнені, що легко отримають від МВФ ще близько $ 1,5 млрд у вересні, так як, згідно з меморандумом, не потрібно приймати нові закони, впроваджувати непопулярні реформи.

Якщо сукупний борг України розділити на всіх жителів країни (за даними Держстату 41,9 млн чоловік), то кожен, включаючи немовлят і старих, повинен віддати по 50 тис. грн. Так, за даними на квітень, країна повинна близько 2,1 тлрн грн.