В Україні вилучають з обігу ще одну монету

Процес удосконалення обороту готівки вже призвів до усунення з обігу монет номіналом в 1, 2 і 5 копійок. Черговою в цьому списку стала монета у 25 копійок. Як повідомив сьогодні в інтерв'ю журналістам заступник глави НБУ Олексій Шабан, монети номіналом 25 копійок будуть виведені з обігу та перестануть бути платіжним засобом вже з 1 жовтня цього року.

За його словами, з жовтня цими монетами не можна буде платити за товари або послуги. Але їх можна буде здавати в банки та міняти на інші банкноти та монети ще три роки.

"Ми продовжуємо наводити порядок в готівковому обігу та приводити його до світових стандартів, - розповів Олексій Шабан. - Головна мета наших рішень - спростити розрахунки готівкою та підвищити їхню зручність для користувачів. Також ми дбаємо про економічну доцільність і підвищення якості готівки в обігу".

В результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться з 17 номіналів до 12. Всього в ньому залишиться шість номіналів монет і шість номіналів банкнот.

"Це відповідає міжнародній практиці. Банкнотно-монетний ряд стане впорядкованим і зручним", - зазначив заступник голови Нацбанку.

Шабан додав, що НБУ з 1 жовтня також вилучає з обігу купюри старих номіналів випуску до 2003 року. Таких банкнот наразі менше ніж 2% в обігу.

Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні та монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

При цьому за період з 1 жовтня 2019 по 31 серпня 2020 року з готівкового обігу було вилучено 77,5 млн штук монет дрібних номіналів, з них номіналом:

1 коп. - 3,5 млн штук або 0,14% від монет цього номіналу в обігу;

2 коп. - 1,9 млн штук або 0,14% від монет цього номіналу в обігу;

5 коп. - 23 млн штук або 1,3% від монет цього номіналу в обігу;

25 коп. - 49,1 млн штук або близько 3% від монет цього номіналу в обігу.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року в Україні перестали бути платіжним засобом монети номіналом 1, 2 і 5 копійки. Вони були виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

Також в НБУ розповіли, що українцям потрібно робити з дрібними монетами, що вилучаються з обігу.