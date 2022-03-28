В Україні змінять умови для іпотеки

Національний банк України планує впровадити зміни, які полегшать отримання іпотечного кредиту населенням. Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Причин буму на іпотеку в Україні кілька:

відкладений попит на нерухомість;

державні програми;

зниження процентних ставок.

«Якщо ще в грудні 2019 року ви могли взяти кредит на нерухомість під 19-20%, то сьогодні, з огляду на те, що державні банки пропонують програми під 10%, середня ставка по ринку складає близько 12-13%», - написав Кирило Шевченко в своїй колонці на «Економічній правді».

Що зміниться в умовах іпотечних кредитів в Україні. В майбутньому Нацбанк планує пом'якшити умови для отримання іпотеки в Україні:

для іпотечних кредитів буде дозволено враховувати доходи членів сім'ї боржника-фізичної особи при оцінці фінансового стану;

НБУ скасує вимогу для банків по огляду житлової іпотеки в разі її страхування.

Завдяки цьому в НБУ планують розширити можливості іпотечного кредитування і зменшити операційні витрати банків.