В Україні змінять умови для іпотеки

Національний банк України планує впровадити зміни, які полегшать отримання іпотечного кредиту населенням. Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко.
Причин буму на іпотеку в Україні кілька:
- відкладений попит на нерухомість;
- державні програми;
- зниження процентних ставок.
Що зміниться в умовах іпотечних кредитів в Україні. В майбутньому Нацбанк планує пом'якшити умови для отримання іпотеки в Україні:
- для іпотечних кредитів буде дозволено враховувати доходи членів сім'ї боржника-фізичної особи при оцінці фінансового стану;
- НБУ скасує вимогу для банків по огляду житлової іпотеки в разі її страхування.
Завдяки цьому в НБУ планують розширити можливості іпотечного кредитування і зменшити операційні витрати банків.
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