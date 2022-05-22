В Україні змінять порядок виплати декретних: кого торкнеться

16:41 17 серпня Київ, Україна

В Україні змінять порядок призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.



Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", оприлюдненому Міністерством соціальної політики.



Йдеться про жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.



У Мінсоцполітики зазначають, що до даної категорії належать вагітні жінки (у тому числі неповнолітні) з:

військовослужбовців Збройних сил;

співробітниць СБУ;

співробітниць Служби зовнішньої розвідки;

співробітниць Держприкордонслужби;

військовослужбовців інших військових формувань;

співробітниць Держспецтрансслужби;

співробітниць Держспецзв'язку;

поліціянтів;

осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту;

співробітниць Державної кримінально-виконавчої служби;

звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

зареєстрованих в центрі зайнятості як безробітні;

аспіранток;

докторанток;

клінічних ординаторів;

студенток закладів професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти;

непрацюючих жінок;

жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Що зміниться:



Нарахування виплат відбуватиметься на підставі запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.



З вересня для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами зазначеними жінками подається видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка;



з 1 вересня 2021 р. зазначені жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.



Крім того, про номер запису потрібно буде повідомляти з 1 вересня для проведення донарахування зазначеної допомоги в разі ускладнених пологів.