В Україні змінять порядок виплати декретних: кого торкнеться

16:41 17 серпня Київ, Україна

В Україні змінять порядок призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", оприлюдненому Міністерством соціальної політики.

Йдеться про жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

У Мінсоцполітики зазначають, що до даної категорії належать вагітні жінки (у тому числі неповнолітні) з:
  • військовослужбовців Збройних сил;
  • співробітниць СБУ;
  • співробітниць Служби зовнішньої розвідки;
  • співробітниць Держприкордонслужби;
  • військовослужбовців інших військових формувань;
  • співробітниць Держспецтрансслужби;
  • співробітниць Держспецзв'язку;
  • поліціянтів;
  • осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту;
  • співробітниць Державної кримінально-виконавчої служби;
  • звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;
  • зареєстрованих в центрі зайнятості як безробітні;
  • аспіранток;
  • докторанток;
  • клінічних ординаторів;
  • студенток закладів професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти;
  • непрацюючих жінок;
  • жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Що зміниться:

Нарахування виплат відбуватиметься на підставі запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

З вересня для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами зазначеними жінками подається видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка;

з 1 вересня 2021 р. зазначені жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

Крім того, про номер запису потрібно буде повідомляти з 1 вересня для проведення донарахування зазначеної допомоги в разі ускладнених пологів.