В Україні змінять порядок виплати декретних: кого торкнеться

В Україні змінять порядок призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", оприлюдненому Міністерством соціальної політики.
Йдеться про жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
У Мінсоцполітики зазначають, що до даної категорії належать вагітні жінки (у тому числі неповнолітні) з:
Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", оприлюдненому Міністерством соціальної політики.
Йдеться про жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
У Мінсоцполітики зазначають, що до даної категорії належать вагітні жінки (у тому числі неповнолітні) з:
- військовослужбовців Збройних сил;
- співробітниць СБУ;
- співробітниць Служби зовнішньої розвідки;
- співробітниць Держприкордонслужби;
- військовослужбовців інших військових формувань;
- співробітниць Держспецтрансслужби;
- співробітниць Держспецзв'язку;
- поліціянтів;
- осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту;
- співробітниць Державної кримінально-виконавчої служби;
- звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;
- зареєстрованих в центрі зайнятості як безробітні;
- аспіранток;
- докторанток;
- клінічних ординаторів;
- студенток закладів професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти;
- непрацюючих жінок;
- жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Що зміниться:
Нарахування виплат відбуватиметься на підставі запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.
З вересня для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами зазначеними жінками подається видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка;
з 1 вересня 2021 р. зазначені жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.
Крім того, про номер запису потрібно буде повідомляти з 1 вересня для проведення донарахування зазначеної допомоги в разі ускладнених пологів.
Нарахування виплат відбуватиметься на підставі запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.
З вересня для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами зазначеними жінками подається видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка;
з 1 вересня 2021 р. зазначені жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.
Крім того, про номер запису потрібно буде повідомляти з 1 вересня для проведення донарахування зазначеної допомоги в разі ускладнених пологів.
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