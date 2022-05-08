В Україні змінилися середні ціни на паливо

Мінекономіки змінило середні ціни на паливо: ціна на бензин піднялася до 26,86 грн, а ціна на дизпаливо знизилася до 22,24 грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Станом на 22 липня середня вартість бензинів становила 26,64 грн, отже, вона виросла на 22 коп., а дизеля - 22,25 грн, тобто відбулося зменшення на 1 коп.
Станом на 22 липня середня вартість бензинів становила 26,64 грн, отже, вона виросла на 22 коп., а дизеля - 22,25 грн, тобто відбулося зменшення на 1 коп.
Гранична націнка:
З урахуванням встановленої урядом граничної націнки на бензин в розмірі 5 грн за літр, а ДП - 7 грн, максимальні ціни на паливо можуть досягати 31,86 грн і 29,24 грн відповідно.
З урахуванням встановленої урядом граничної націнки на бензин в розмірі 5 грн за літр, а ДП - 7 грн, максимальні ціни на паливо можуть досягати 31,86 грн і 29,24 грн відповідно.
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