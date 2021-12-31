В Україні змінено формат розрахунку субсидій

08:27 20 серпень Київ, Україна

Соціальні виплати в 2020 році скоротяться на 40%. Це обумовлено введенням нової формули розрахунку субсидії запропонованої урядом. Тому дуже важливо розуміти, скільки українці отримуватимуть уже до початку опалювального сезону.

Формулу розрахунку субсидії змінили так, що кожній родині доведеться платити більше. А деяким - на 500 грн більше. Нововведення набуло чинності, однак зміни українці відчують з настанням опалювального сезону.

Всі, кому покладена знижка, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одну людину - 3 тисячі, то сім'я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Припустимо, що сукупний дохід - 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

У новій же формулі замість 15% в формулу встановлять коефіцієнт в 20%. Та ж сім'я, якби, наприклад, зміни ввели минулої зими, отримала б субсидію на 342 грн менше. Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

"Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди будуть отримувати субсидію на 40% менше, ніж в минулому році. А чому це зробили? На 10,5 млрд в 2020-м зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу ", - говорить екс-міністр соцполітики Андрій Рева.