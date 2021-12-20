В Україні йде зниження виробництва в металургії

За даними ОП «Укрметаллугпрома», за перше півріччя 2020 року в країні відбулося зниження обсягів виробництва практично всіх видів металургійної продукції. Про це прес-служба Об'єднання підприємств повідомила в середу, 15 липня.

Так, найбільше зниження зафіксовано у виробництві трубної продукції - на 29,4% (у порівнянні з першим півріччям 2019 року) стали - на 7,6% і прокату - на 4,7%.

Також значно скоротився експорт металобрухту - на 54%, до 17 тисяч тонн.

Відзначається, що серед головних причин падіння обсягів виробництва слід виділити скорочення попиту і падіння цін на металургійну продукцію в світі, збільшення тарифів і зміни в законодавстві.

Нагадаємо, за підсумками травня Україна піднялася в рейтингу світових виробників сталі, зайнявши 13-е місце.

При цьому за перші три місяці 2020 року металургійні комбінати України скоротили виручку від експорту чорних металів на 14,8% в порівнянні з січнем-березнем 2019 року.