В Україні хочуть ввести е-гривні

Нацбанк зайнявся розробкою електронної гривні, в рамках пілотного проєкту перші зарплати в електронній нацвалюті отримають співробітники Мінцифри.



Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживчий досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн", - зазначив Федоров.

За його словами, використання електронної гривні має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки і умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їхнє нецільове використання.

"Однак все дуже залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні. Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці займають перше місце в світі з адаптивності до віртуальних активів - і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг в світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - зазначив Федоров.