В Україні хочуть запровадити довготривалий мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги

11:15 11 травня Київ, Україна

Кабмін запропонував на час війни та 6 місяців після її завершення запровадити мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду, газ та його розподіл.



Про це повідомляється в публікації прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.



"Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло та гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не актуальне", - йдеться у повідомленні.



За його словами, у законопроєктах також буде визначено компенсаторні механізми, які дозволять утримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.



У разі ухвалення законопроєктів Верховною Радою, зокрема, тарифи на "блакитне паливо" не підніматимуть вище за рівень, зафіксований на момент повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, тобто 24 лютого 2022 року.