В Україні хочуть змінити ввезення безмитних товарів

Кабінет Міністрів прийняв рішення зменшити розмір вартості безмитних товарів, які ввозяться на територію країни. Якщо раніше ця цифра варіювалася в портах і аеропортах близько 1 тисячі євро, то зараз чиновники пропонують опустити її до 430 євро. Також гранична вартість безмитного ввезення була 500 євро при ввезенні через інші пункти, її пропонують опустити до 300 євро.

В уряді підтримали відповідний законопроєкт, а такі заходи пояснили необхідністю оновити частину угоди про Асоціацію з Євросоюзом. Юристи вважають, що пояснення уряду щодо Асоціації з ЄС - тільки "фіговий листок", яким прикривають бажання отримати побільше грошей від покупців закордонних товарів.

"Це торкнеться будь-яких товарів. Просто раніше, якщо вони коштують сьогодні до €1 тис. і €500 відповідно, то їх не обкладають податком. Важливо, що мова йде про загальну вартість. Це не той випадок, коли ви везете п'ять товарів по €1 тис. Я думаю, що зниження цих лімітів обумовлено саме розвитком комерції з-за кордону", - зауважив митний юрист Ярослав Лисенко.

За його припущенням, в Кабміні просто проаналізували, скільки за останній час приходило товарів з-за кордону у вигляді посилок. Лисенко зазначає, що на рішення, можливо, вплинуло і зростання надходження товарів від поштових операторів. Останні показують, наскільки іноземна продукція набирає у нас популярність.

Тим більше все більше українців закуповуються в тому ж Китаї. Не кажучи вже про магазини, які возять в Україну, наприклад, електроніку під виглядом фізосіб. Тому влада і вирішила зловити момент для збільшення надходжень до бюджету.

"Таке рішення потрібно красиво назвати. Ось в уряді і послалися на Асоціацію з ЄС. Вони ж не скажуть, що прийняли рішення, оскільки в Україні нічого не виробляється. Крім сировини. Тим більше в контексті пандемії замовлення на доставки різко збільшилися. І люди від цієї звички вже відмовлятися не будуть", - вважає юрист.

Сказати, скільки сьогодні мита платять українці за такі товари, непросто. У кожного товару - своє мито. Для цього і існує закон про митний тариф і Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності (КВЕД) з кодами, за якими і визначається вартість ввезення. Наприклад, 10% або 5% від ціни самого товару.