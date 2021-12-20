«В Україні експортом нафтопродуктів займаються лише Укргазвидобування та Укртатнафта», — експерт

Зростання економік низки країн у листопаді почало сповільнюватися, перш за все, через нову хвилю «ковіду», вказує НБУ у грудневому макроекономічному та монетарному звіті. Побоювання з приводу нових локдаунів вже позначилися на слабкому попиті на нафту, через що її ціна почала падати. Крім того, Китай оголосив про часткове відкриття стратегічних запасів нафти, США закликали інші країни зробити так само.
Ціни на енергоресурси та сировинні товари за підсумком року кілька разів встигли оновити багаторічні максимуми. Наприклад, "прайс" на нафту марки Brent у жовтні перевищив 86 доларів/барель, показавши найкращий результат за три роки. І це при тому, що з початку пандемії у квітні 2020-го один барель на тлі обвалу споживання наближався до 20 доларів. Подібна динаміка була і з котируваннями нафти WTI – її ціна у жовтні також оновила багаторічний рекорд. Але з кінця листопада вартість обох марок знижується.
Котирування нафти на світових ринках одні з найчутливіших до різноманітних новин та економічних подій, говорить директор аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін. Через це, за його словами, відбуваються різкі рухи цін на нафту як у бік підвищення, так і в бік зниження.
Ціни на енергоресурси та сировинні товари за підсумком року кілька разів встигли оновити багаторічні максимуми. Наприклад, "прайс" на нафту марки Brent у жовтні перевищив 86 доларів/барель, показавши найкращий результат за три роки. І це при тому, що з початку пандемії у квітні 2020-го один барель на тлі обвалу споживання наближався до 20 доларів. Подібна динаміка була і з котируваннями нафти WTI – її ціна у жовтні також оновила багаторічний рекорд. Але з кінця листопада вартість обох марок знижується.
Котирування нафти на світових ринках одні з найчутливіших до різноманітних новин та економічних подій, говорить директор аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін. Через це, за його словами, відбуваються різкі рухи цін на нафту як у бік підвищення, так і в бік зниження.
Деталі теми розповів експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.
Також експерт зазначив, що здебільшого питаннями експорту нафтопродуктів на території України займаються Укргазвидобування та Укртатнафта.
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