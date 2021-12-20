«В Україні експортом нафтопродуктів займаються лише Укргазвидобування та Укртатнафта», — експерт

15:03 10 грудень Київ, Україна

Зростання економік низки країн у листопаді почало сповільнюватися, перш за все, через нову хвилю «ковіду», вказує НБУ у грудневому макроекономічному та монетарному звіті. Побоювання з приводу нових локдаунів вже позначилися на слабкому попиті на нафту, через що її ціна почала падати. Крім того, Китай оголосив про часткове відкриття стратегічних запасів нафти, США закликали інші країни зробити так само.



Ціни на енергоресурси та сировинні товари за підсумком року кілька разів встигли оновити багаторічні максимуми. Наприклад, "прайс" на нафту марки Brent у жовтні перевищив 86 доларів/барель, показавши найкращий результат за три роки. І це при тому, що з початку пандемії у квітні 2020-го один барель на тлі обвалу споживання наближався до 20 доларів. Подібна динаміка була і з котируваннями нафти WTI – її ціна у жовтні також оновила багаторічний рекорд. Але з кінця листопада вартість обох марок знижується.

Котирування нафти на світових ринках одні з найчутливіших до різноманітних новин та економічних подій, говорить директор аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін. Через це, за його словами, відбуваються різкі рухи цін на нафту як у бік підвищення, так і в бік зниження.



Деталі теми розповів експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.

«Щодо скорочення експорту нафти зараз не йдеться про товарно-моторне паливо. А йдеться про певний перелік компонентів, які ми отримуємо внаслідок переробки нафти або газового конденсату. Зазвичай, йде процес змішування для отримання товарних нафтопродуктів. Це бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо. Усі ми розуміємо, що зрештою всі ці показники дуже жорстко регламентуються технічним регламентом. Тому просто бездумно змішувати ці компоненти неможливо. Важливо сказати, що після змішування таких компонентів у компаній є ті чи інші залишки продукту, які зазвичай залежать від технологічних можливостей та потреби ринку. Потім залишки цих фракцій Україна і віддає на подальшу переробку там, де це можливо. Наприклад, на підприємства органічної хімії. Далі вже це може дійти сфери фармацевтики та косметології. Саме тому ці залишки експортують. Тож саме від рівня переробки тих чи інших компонентів залежить рівень експорту цих залишків з боку України. Також це може свідчити про глибший рівень переробки», - сказав він.

Також експерт зазначив, що здебільшого питаннями експорту нафтопродуктів на території України займаються Укргазвидобування та Укртатнафта.