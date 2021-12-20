В Україні економлять - Мін'юст закриває колонії

14:17 09 липень Київ, Україна

Вісім установ для утримання ув'язнених в Україні закриються. Про це повідомила міністр юстиції Олена Висоцька. Її відеокоментар опублікований на сторінці Міністерства юстиції в Facebook.

"6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було прийнято рішення про оптимізацію наступних установ:

  • Ковельська виховна колонія,
  • Черкаська виправна колонія №62,
  • Дергачівська виправна колонія № 109,
  • Жовтоводська виправна колонія №26,
  • Ігренський виправний центр №133,
  • Чорноморська виправна колонія №74,
  • Ширяївський виправний центр №111,
  • Устинівський виправний центр №37 "
Фото: Минюст решил сэкономить: в Украине закроют восемь колоний, а персонал уволят

Усіх в'язнів планують перемістити в інші установи виконання покарань, які мають кращі умови утримання. Персонал, який працював в вищевказаних установах, звільнять. Співробітникам запропонують роботу в найближчих або міжрегіональних установах Мін'юсту.