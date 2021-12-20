В Україні економлять - Мін'юст закриває колонії

Вісім установ для утримання ув'язнених в Україні закриються. Про це повідомила міністр юстиції Олена Висоцька. Її відеокоментар опублікований на сторінці Міністерства юстиції в Facebook.

"6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було прийнято рішення про оптимізацію наступних установ:

Ковельська виховна колонія,

Черкаська виправна колонія №62,

Дергачівська виправна колонія № 109,

Жовтоводська виправна колонія №26,

Ігренський виправний центр №133,

Чорноморська виправна колонія №74,

Ширяївський виправний центр №111,

Устинівський виправний центр №37 "

Усіх в'язнів планують перемістити в інші установи виконання покарань, які мають кращі умови утримання. Персонал, який працював в вищевказаних установах, звільнять. Співробітникам запропонують роботу в найближчих або міжрегіональних установах Мін'юсту.