В Україні економлять - Мін'юст закриває колонії

Вісім установ для утримання ув'язнених в Україні закриються. Про це повідомила міністр юстиції Олена Висоцька. Її відеокоментар опублікований на сторінці Міністерства юстиції в Facebook.
- Ковельська виховна колонія,
- Черкаська виправна колонія №62,
- Дергачівська виправна колонія № 109,
- Жовтоводська виправна колонія №26,
- Ігренський виправний центр №133,
- Чорноморська виправна колонія №74,
- Ширяївський виправний центр №111,
- Устинівський виправний центр №37 "
Усіх в'язнів планують перемістити в інші установи виконання покарань, які мають кращі умови утримання. Персонал, який працював в вищевказаних установах, звільнять. Співробітникам запропонують роботу в найближчих або міжрегіональних установах Мін'юсту.
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