В Україні доступна автоматична оцінка майна - ФДМУ
21:30 29 червня Київ, Україна
Пресслужба Фонду державного майна ввела єдину базу, що дозволяє швидко і якісного зробити оцінку майна. Особливістю системи є можливість не тільки отримати точну оціночну вартість, а й сформувати електронну довідку.
Для визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку формується електронна довідка, яка залишається чинною протягом 30 календарних днів.
"Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості, вона має право звернутися до суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) з метою визначення ринкової вартості такого об'єкта. Суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) складається звіт про оцінку майна, який реєструється в Єдиній базі. Зареєстрований звіт про оцінку майна діє протягом 6 місяців", - говориться в повідомленні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі