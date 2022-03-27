В Україні доступна автоматична оцінка майна - ФДМУ

Пресслужба Фонду державного майна ввела єдину базу, що дозволяє швидко і якісного зробити оцінку майна. Особливістю системи є можливість не тільки отримати точну оціночну вартість, а й сформувати електронну довідку.

Для визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку формується електронна довідка, яка залишається чинною протягом 30 календарних днів.