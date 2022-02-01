В Україні дорожчають сигарети і спиртне - Держстат

Державна служба статистики зазначила, що в Україні зростає ціна на вітчизняну продукцію в сфері алкоголю і тютюну. Так, за останній рік (з квітня 2020 року) середньостатистичні сигарети подорожчали на 20%. Експерти відзначають, що це не межа.

Вартість українського пива з квітня 2020 по квітень 2021 виросла в середньому на 5,2% (до 18,35 гривні за 0,5 л). Горілка показала зростання на 1,2% (до 93,33 гривні за 0,5 л), а столові вина - на 0,8% (до 67,74 гривні за 0,75 л).

Сигарети з фільтром в квітні 2021 в середньому продавали по 46,22 гривні за пачку (20 одиниць), що на 20,1% дорожче. Дані порівняли з показниками минулого року. Тютюнові вироби без фільтра - по 41,58 гривні за пачку (дорожче на 19,3%).

В уряді заявили, що був розроблений проєкт по зростанню мінімальних цін на горілку, коньяк та інші міцні напої. Вартість на натуральні виноградні вина, ігристі вина і газовані винні напої поки не росте. Кабмін ініціював значне подорожчання тютюну і алкоголю в 2021 році. Також відомо, що вартість сигарет буде постійно зростати.